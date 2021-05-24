RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Британія ввела персональні санкції проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

Великобританія в понеділок, 24 травня, ввела нові санкції проти Білорусі. Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Про це повідомляє The Guardian.

Про введення нових санкцій проти Білорусі заявив Міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту Британії.

Відзначається, що санкції були введені проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в мінському аеропорту екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через нібито загрозу мінування. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.

Міжнародне співтовариство розцінило інцидент як акт державного тероризму. В Франції пригрозили розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі і закрити повітряний простір над країною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СанкціїБілорусьВеликобритания