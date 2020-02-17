Британия введет новые правила для заробитчан из ЕС

Великобритания после Brexit ужесточит правила приема для трудовых мигрантов из Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Они хотят ввести иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любому мигранту из ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну.

По новым правилам для получения британской рабочей визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тыс. фунтов стерлингов (около 27,7 тыс. евро) в год.

Отмечается, что в большинстве случаев квалифицированным трудовым мигрантам придется искать место работы с оплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов (около 31 тыс. евро). Этот порог ниже, чем тот, который сейчас применяется к мигрантам из-за пределов ЕС.

Также будет введена балльная система оценки профессиональных навыков и уровня владения английским языком, наличие высшего образования.

В министерстве внутренних дел Великобритании оценивают, что новая система уменьшит количество низкоквалифицированных работников, прибывающих из стран ЕС на 90 000 человек ежегодно.

Всем трудовым мигрантам нужно будет найти место работы в Британии до переезда, больше шансов на это в районах, где не хватает кадров. Те, кто имеет более высокий уровень образования или те, кто получил образование в Великобритании, также будут иметь больше шансов.

Правительство планирует разработать новые правила до конца 2020 года.

Напомним, 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.

Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона. Таким образом, политический процесс выхода Великобритании из Евросоюза, который длился с 2017 года, завершился.

Правительство Великобритании до конца 2020 года планирует заключить новое торговое соглашение с ЕС. Британская сторона будет настаивать на нулевых тарифах и квотах.