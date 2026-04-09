Британія виявила таємну російську операцію в Атлантиці та попередила Путіна

Що виявили британські військові

У британських водах Атлантичного океану виявили три російські судна:

ударний підводний човен класу "Акула"

два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень Росії (ГУДІ)

Раніше, у листопаді минулого року, британська розвідка також зафіксувала в регіоні російський розвідувальний корабель "Янтар".

За словами Гілі, Путін наказав цим суднам "вести гібридну війну проти Великої Британії та наших союзників, зокрема навколо критично важливої підводної інфраструктури".

Як реагувала Британія

Британські військові стежили за субмаринами з моря і повітря - у координації з союзниками.

"Військовий корабель Королівського флоту та літак P-8a Королівських ВПС, разом із союзниками, забезпечували цілодобове спостереження за російськими підводними човнами", - пояснив міністр.

У відстеженні брали участь понад 500 британських військовослужбовців. Місія тривала понад місяць і вже завершена.

"Ми спостерігали за ними, ми змогли відстежити їх, ми розкидали гідролокаційні буї, щоб продемонструвати їм, що ми контролюємо кожну годину їхньої діяльності", - заявив Гілі.

Фото: міністр оборони Джон Гілі на пресконференції показав фото виявлених російських суден в Атлантиці (news.sky.com)

За словами міністра, підводний човен класу "Акула" після відстеження відплив "додому". За двома човнами ГУДІ британські військові продовжують спостерігати.

Гілі наголосив, що підводні човни перебували в межах виключної економічної зони Великої Британії, а не в прибережних територіальних водах.

За попередніми даними, доказів пошкодження кабелів чи трубопроводів немає.

"Велика Британія має одну з найстійкіших підводних мереж серед усіх країн, з вбудованими резервними механізмами на випадок пошкоджень. Але ми разом із союзниками, з якими ми перевіримо стан нашої інфраструктури", - додав він.

Попередження Путіну

Гілі зробив навмисно публічну заяву - щоб поінформувати про провал операції Росії.

"Президенту Путіну я кажу: ми бачимо вас, ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити буде неприпустима та матиме серйозні наслідки", - заявив міністр.

"Таємна операція Путіна провалилася, бо цей уряд виконує наш перший обов'язок - захищає Британію", - додав він.

Оновлено. В МЗС України прокоментували інформацію, виявлену Британією. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Х написав, що виявлена операція РФ демонструє гострі регіональні та глобальні загрози, що виникають з боку російського режиму.

За його словами, викриття зловмисних дій РФ є одним із найефективніших методів протидії їй.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту відмовитися від будь-яких бажаних мрій щодо Москви. Цей режим має бути стриманий, ізольований та безжально санкціонований, щоб стримати його агресивні амбіції", - йдеться у повідомленні.

Це вже не перший випадок

Це не перший випадок, коли Лондон б'є на сполох через дії Росії у своїх водах або поблизу них.

За даними The Telegraph, 9 квітня російський фрегат "Адмірал Григорович", озброєний крилатими та протикорабельними ракетами, провів через Ла-Манш два танкери тіньового флоту під санкціями - всупереч обіцянці прем'єра Кіра Стармера їх затримувати.

За оцінками аналітиків, із січня британськими водами вже пройшло понад 300 суден тіньового флоту РФ, і жодне з них Лондон так і не затримав.