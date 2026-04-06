Мисливець за підводними човнами. Українські воїни атакували літак-амфібію Бе-12

18:11 06.04.2026 Пн
У Генштабі розповіли про успішну атаку
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Україна атакувала російський літак-амфібію Бе-12 (wikimedia.org)

Українські захисники атакували російський літак-амфібію Бе-12, який базувався на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

"Підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі тимчасово окупованої території АР Крим", - ідеться в повідомленні Генштабу.

Військове командування зазначило, що ступінь пошкоджень літака уточнюється.

Що відомо про Бе-12

Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський багатоцільовий протичовновий протичовновий гідролітак. Він створювався як заміна більш ранньої моделі Бе-6 і призначався для пошуку і знищення підводних човнів, а також для виконання пошуково-рятувальних завдань.

Загалом було побудовано близько 140 таких машин. На момент створення Бе-12 вважався найбільшим серійним літаком-амфібією у світі.

Бе-12 являє собою літаючий човен із високорозташованим крилом типу "чайка" і двома турбогвинтовими двигунами.

Літак оснащувався обладнанням для виявлення підводних човнів, включно з радіолокаційною станцією і засобами гідроакустичного пошуку, а також міг нести бомби, торпеди та інші види протичовнового озброєння.

Крім військового застосування, окремі модифікації Бе-12 використовували для пошуково-рятувальних операцій, транспортних завдань і навіть гасіння пожеж.

При цьому, за словами головного редактора Defence Express Олега Каткова, росіяни використовували такі літаки для пошуку українських морських безпілотників.

До слова, у вересні минулого року бійці Головного управління розвідки Міноборони України вже знищували Бе-12 у Криму.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
