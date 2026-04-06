Мисливець за підводними човнами. Українські воїни атакували літак-амфібію Бе-12
Українські захисники атакували російський літак-амфібію Бе-12, який базувався на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
"Підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі тимчасово окупованої території АР Крим", - ідеться в повідомленні Генштабу.
Військове командування зазначило, що ступінь пошкоджень літака уточнюється.
Що відомо про Бе-12
Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський багатоцільовий протичовновий протичовновий гідролітак. Він створювався як заміна більш ранньої моделі Бе-6 і призначався для пошуку і знищення підводних човнів, а також для виконання пошуково-рятувальних завдань.
Загалом було побудовано близько 140 таких машин. На момент створення Бе-12 вважався найбільшим серійним літаком-амфібією у світі.
Бе-12 являє собою літаючий човен із високорозташованим крилом типу "чайка" і двома турбогвинтовими двигунами.
Літак оснащувався обладнанням для виявлення підводних човнів, включно з радіолокаційною станцією і засобами гідроакустичного пошуку, а також міг нести бомби, торпеди та інші види протичовнового озброєння.
Крім військового застосування, окремі модифікації Бе-12 використовували для пошуково-рятувальних операцій, транспортних завдань і навіть гасіння пожеж.
При цьому, за словами головного редактора Defence Express Олега Каткова, росіяни використовували такі літаки для пошуку українських морських безпілотників.
До слова, у вересні минулого року бійці Головного управління розвідки Міноборони України вже знищували Бе-12 у Криму.