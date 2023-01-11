Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT

Один з британських речників повідомив журналістів, що Ріші Сунак, прем’єр-міністр Британії, попросив міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами в найближчі тижні, щоб просунутися "далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків".

Якщо Британія все ж відправить Україні свої танки