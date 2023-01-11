Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT

Уряд Британії вирішив надати Україні свої танки для відбиття російської агресії. Це рішення ухвалили на тлі заяви Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Один з британських речників повідомив журналістів, що Ріші Сунак, прем’єр-міністр Британії, попросив міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами в найближчі тижні, щоб просунутися "далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків".
Якщо Британія все ж відправить Україні свої танки
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Британія розглядає можливість поставити Україні британські танки Challenger 2.
Раніше ми писали, що Франція та Польща намагались переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.
Минулого тижня ряд країн оголосив про передачу Україні броньованої техніки. РБК-Україна у своєму матеріалі розповіло про те, які саме західні танки потрібні ЗСУ для контрнаступних дій.
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