Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT

Правительство Британии решило предоставить Украине свои танки для отражения российской агрессии. Это решение было принято на фоне заявления Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Один из британских спикеров сообщил журналистам, что Риши Сунак, премьер-министр Британии, попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться "далее и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков".
Если Великобритания все же отправит Украине свои танки
Напомним, РБК-Украина сообщало, что Британия рассматривает возможность поставить Украине британские танки Challenger 2.
Ранее мы писали, что Франция и Польша пытались убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.
На прошлой неделе ряд стран объявили о передаче Украине бронированной техники. РБК-Украина в своем материале рассказало о том, какие именно западные танки нужны ВСУ для контрследующих действий.
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