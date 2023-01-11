Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT

Один из британских спикеров сообщил журналистам, что Риши Сунак, премьер-министр Британии, попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться "далее и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков".

Если Великобритания все же отправит Украине свои танки