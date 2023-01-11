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Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT

Фото: Британия решила предоставить свои танки Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Британии решило предоставить Украине свои танки для отражения российской агрессии. Это решение было принято на фоне заявления Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Один из британских спикеров сообщил журналистам, что Риши Сунак, премьер-министр Британии, попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться "далее и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков".

Если Великобритания все же отправит Украине свои танки

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Британия рассматривает возможность поставить Украине британские танки Challenger 2.

Ранее мы писали, что Франция и Польша пытались убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

На прошлой неделе ряд стран объявили о передаче Украине бронированной техники. РБК-Украина в своем материале рассказало о том, какие именно западные танки нужны ВСУ для контрследующих действий.

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