Британія не відправить війська до України, але допоможе ЗСУ іншим шляхом, - The Times

Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправити тисячі військових в Україну. Однак бійці Збройних сил України не лишаться без допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За даними видання, Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправити тисячі військових в Україну через високі ризики, пов'язані з такою операцією, особливо на фоні можливості розширення конфлікту у випадку зриву перемир'я України з Росією.
За даними анонімних джерел видання, Британія та Європа більше не матимуть наземних сил, які охоронятимуть ключові міста, порти та атомні електростанції для забезпечення миру.
Як повідомляється, Захід змінюючи підхід до військової допомоги Україні, намагається призвести до того, що Москва перемістить свої червоні лінії для досягнення мирної угоди.
Натомість, як пише The Times, увага у зобов’язаннях щодо безпеки України буде зосереджена на відновленні та переозброєнні української армії, із захистом з повітря та моря.
Британія і Франція можуть відправити військових інструкторів на захід України як форму підтримки. Хоча ці інструктори не будуть розташовані поблизу передової чи діяти як стримувальна сила, їх основна увага зосередиться на відновленні й переозброєнні української армії.
Видання зазначає, що дані інструктори будуть забезпечені авіацією, яка захищатиме повітряний простір України та забезпечуватиме повітряне прикриття західних військ на землі.
Відповідно до найімовірніших планів, які розглядаються, Туреччина відіграватиме свою роль в морі.
Як пише видання, зброя з Британії та Європи продовжуватиме надходити, тому Україна матиме сильну позицію, якщо Росія порушить умови будь-якої угоди.
Однак, наскільки відомо, наразі нічого не виключено, і Міністерство оборони Британії чітко стверджує, що вони не готові відмовитися від планів відправити в країну свої війська.
Нагадаємо, що на початку квітня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.
Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.
За підсумками "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.
Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Вже 5 квітня президент Зеленський висловився про іноземний контингент в Україні, та заявив про "відчутний прогрес" у цьому питанні.
Станом на 10 квітня було відомо, що вже приблизно шість країн погодились надіслати своїх солдатів на територію України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.