Британия не отправит войска в Украину, но поможет ВСУ другим путем, - The Times

По данным издания, Великобритания, вероятно, откажется от планов отправить тысячи военных в Украину из-за высоких рисков, связанных с такой операцией, особенно на фоне возможности расширения конфликта в случае срыва перемирия Украины с Россией.

По данным анонимных источников издания, Великобритания и Европа больше не будут иметь наземных сил, которые будут охранять ключевые города, порты и атомные электростанции для обеспечения мира.

Как сообщается, Запад меняя подход к военной помощи Украине, пытается привести к тому, что Москва переместит свои красные линии для достижения мирного соглашения.

Зато, как пишет The Times, внимание в обязательствах по безопасности Украины будет сосредоточено на восстановлении и перевооружении украинской армии, с защитой с воздуха и моря.

Великобритания и Франция могут отправить военных инструкторов на запад Украины как форму поддержки. Хотя эти инструкторы не будут расположены вблизи передовой или действовать как сдерживающая сила, их основное внимание сосредоточится на восстановлении и перевооружении украинской армии.

Издание отмечает, что данные инструкторы будут обеспечены авиацией, которая будет защищать воздушное пространство Украины и обеспечивать воздушное прикрытие западных войск на земле.

Согласно наиболее вероятным планам, которые рассматриваются, Турция будет играть свою роль в море.

Поставки вооружения Украине

Как пишет издание, оружие из Британии и Европы будет продолжать поступать, поэтому Украина будет иметь сильную позицию, если Россия нарушит условия любого соглашения.

Однако, насколько известно, пока ничего не исключено, и Министерство обороны Британии четко утверждает, что они не готовы отказаться от планов отправить в страну свои войска.