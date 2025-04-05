Є перші деталі: Зеленський заінтригував заявою про контингент в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес і зазначив, що є перші деталі щодо розміщення контингенту партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

"Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів" - заявив президент.

Також Зеленський показав фото зустрічі української сторони із начальниками штабів оборони партнерів, де і було обговорено ці питання. З боку партнерів були присутні: адмірал Ентоні Радакін з Великої Британії та генерал Тьєрі Бюркар із Франції.

"Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій... Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні", - резюмував глава держави.