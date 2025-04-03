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Британія відповість на нові мита Трампа з "холодною і спокійною головою", - Стармер

Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нові мита, які запровадив президент США Дональда Трампа, матимуть економічний вплив. Проте уряд Британії відреагує з "холодною і спокійною головою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, якого цитує The Guardian.

Стармер зустрівся з керівниками британських компаній і наполіг, що уряд відреагує на нові тарифи США з "холодною і спокійною головою".

За його словами, уряд зосередиться на прийнятті рішень, "керуючись лише нашими національними інтересами", і на тому, щоб "покласти гроші в кишені працюючих людей".

Щодо можливої відповіді на мита США Стармер зазначив, що "ніщо не знімається з порядку денного".

Як пише The Guardian, Британія очікувала запровадження 20% ставки від США. Тому британський уряд висловив полегшення після запровадження 10% мит.

 

Торгівельна війна Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на товари з інших країн. Це історичний крок, який сколихнув світ. ЗМІ пишуть, що дії Трампа можуть стати "третім економічним землетрусом" за 17 років.

Щодо України запроваджується базове мито 10%. Як пояснили у Мінекономіки, для України це складно, але не критично.

В Європейському Союзі заявили, що готові вжити контрзаходів у відповідь, якщо переговори з США проваляться. Китай погрожує США, що теж застосує контрзаходи для захисту власних інтересів.

Детальніше про мита Трампа і як реагує на це світ - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяДональд Трамп