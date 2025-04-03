Британия ответит на новые пошлины Трампа с "холодной и спокойной головой", - Стармер

Стармер встретился с руководителями британских компаний и настоял, что правительство отреагирует на новые тарифы США с "холодной и спокойной головой".

По его словам, правительство сосредоточится на принятии решений, "руководствуясь только нашими национальными интересами", и на том, чтобы "положить деньги в карманы работающих людей".

Относительно возможного ответа на пошлины США Стармер отметил, что "ничто не снимается с повестки дня".

Как пишет The Guardian, Великобритания ожидала введения 20% ставки от США. Поэтому британское правительство выразило облегчение после введения 10% пошлин.