Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Британія відмовить Трампу користуватись своїми базами для атак по іранських цілях

02:20 07.04.2026 Вт
2 хв
Лондон не хоче ризикувати через можливу відповідь Ірану на свою адресу
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Лондон не дозволить США використовувати свої військові бази для потенційних ударів по Ірану. Причиною називають юридичні ризики та небажання втягуватися у конфлікт.

Велика Британія відмовиться надати США доступ до своїх військових баз для можливих ударів по Ірану, попри запити з боку американського лідера Дональда Трампа.

За даними видання, американська сторона розглядала можливість використання британських об’єктів, зокрема бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також авіабази RAF Fairford.

Втім, уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера не підтримав цю ідею. У Лондоні побоюються, що участь у таких операціях без чіткої правової підстави може суперечити міжнародному праву.

Також британська влада прагне уникнути прямого втягування у можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

На цьому тлі між союзниками виникла напруга. Трамп публічно розкритикував позицію Британії, наголошуючи на важливості її військових баз для операцій США.

Водночас у Лондоні підкреслюють, що діють відповідно до національних інтересів і зосереджені на стримуванні ризиків ескалації.

Як відомо, США розглядають різні варіанти ударів по іранській інфраструктурі, зокрема по транспортних і енергетичних об’єктах.

Зазначимо, що в березні Британія таки відкрила свої бази США для ударів по Ірану, але не по всіх цілях. Дозвіл був на удари по об'єктах, задіяних в атаках на судна в Ормузькій протоці.

