Британия откажет Трампу пользоваться своими базами для атак по иранским целям

Лондон не позволит США использовать свои военные базы для потенциальных ударов по Ирану. Причиной называют юридические риски и нежелание втягиваться в конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на THE I PAPER.
Великобритания откажется предоставить США доступ к своим военным базам для возможных ударов по Ирану, несмотря на запросы со стороны американского лидера Дональда Трампа.
По данным издания, американская сторона рассматривала возможность использования британских объектов, в частности базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также авиабазы RAF Fairford.
Впрочем, правительство премьер-министра Кира Стармера не поддержало эту идею. В Лондоне опасаются, что участие в таких операциях без четкого правового основания может противоречить международному праву.
Также британские власти стремятся избежать прямого втягивания в возможную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
На этом фоне между союзниками возникло напряжение. Трамп публично раскритиковал позицию Британии, подчеркивая важность ее военных баз для операций США.
В то же время в Лондоне подчеркивают, что действуют в соответствии с национальными интересами и сосредоточены на сдерживании рисков эскалации.
Как известно, США рассматривают различные варианты ударов по иранской инфраструктуре, в частности по транспортным и энергетическим объектам.
Отметим, что в марте Британия таки открыла свои базы США для ударов по Ирану, но не по всем целям. Разрешение было на удары по объектам, задействованным в атаках на суда в Ормузском проливе.