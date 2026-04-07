Британия откажет Трампу пользоваться своими базами для атак по иранским целям

Великобритания откажется предоставить США доступ к своим военным базам для возможных ударов по Ирану, несмотря на запросы со стороны американского лидера Дональда Трампа.

По данным издания, американская сторона рассматривала возможность использования британских объектов, в частности базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также авиабазы RAF Fairford.

Впрочем, правительство премьер-министра Кира Стармера не поддержало эту идею. В Лондоне опасаются, что участие в таких операциях без четкого правового основания может противоречить международному праву.

Также британские власти стремятся избежать прямого втягивания в возможную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

На этом фоне между союзниками возникло напряжение. Трамп публично раскритиковал позицию Британии, подчеркивая важность ее военных баз для операций США.

В то же время в Лондоне подчеркивают, что действуют в соответствии с национальными интересами и сосредоточены на сдерживании рисков эскалации.

Как известно, США рассматривают различные варианты ударов по иранской инфраструктуре, в частности по транспортным и энергетическим объектам.