Британія відмовилася використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, - FT

Відмова сталася після того, як вранці в п'ятницю, 19 грудня, провалилася аналогічна пропозиція ЄС. Натомість лідери Євросоюзу уклали угоду про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, запозиченого під заставу загального бюджету блоку.

Тож у п'ятницю британські офіційні особи заявили, що Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, оскільки планував зробити це лише в тісній співпраці з Австралією, Канадою та ЄС.

'Ми не будемо рухатися вперед без міжнародних партнерів. (Велика Британія - ред.) продовжить тісно співпрацювати з G7 і ЄС з питань фінансування України", - сказав представник уряду.

Водночас глава Мінфіну Британії Рейчел Різа додала, що країна буде "в терміновому порядку" співпрацювати з партнерами, щоб забезпечити Києву необхідне фінансування. За її словами, підтримка України з боку Великої Британії залишається "непохитною".

Також у п'ятницю офіційні особи Великої Британії заявили, що уряд "перепрофілює" гарантії на суму 2 млрд доларів для кредитування Світового банку, продовживши наявні зобов'язання до 2026 року для "невідкладних фінансових потреб" України.