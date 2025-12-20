Британия отказалась использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, - FT

Отказ произошел после того, как утром в пятницу, 19 декабря, провалилось аналогичное предложение ЕС. Вместо этого лидеры Евросоюза заключили соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, заимствованного под залог общего бюджета блока.

Поэтому в пятницу британские официальные лица заявили, что Лондон не будет в одностороннем порядке использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, поскольку планировал сделать это только в тесном сотрудничестве с Австралией, Канадой и ЕС.

'Мы не будем двигаться вперед без международных партнеров. (Великобритания - ред.) продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по вопросам финансирования Украины", - сказал представитель правительства.

В то же время глава Минфина Британии Рейчел Риза добавила, что страна будет "в срочном порядке" сотрудничать с партнерами, чтобы обеспечить Киеву необходимое финансирования. По ее словам, поддержка Украины со стороны Великобритании остается "непоколебимой".

Также в пятницу официальные лица Великобритании заявили, что правительство "перепрофилирует" гарантии на сумму 2 млрд долларов для кредитования Всемирного банка, продлив существующие обязательства до 2026 года для "неотложных финансовых потребностей" Украины.