Головна » Бізнес » Економіка

Британія відмовилася використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, - FT

Субота 20 грудня 2025 03:29
Британія відмовилася використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, - FT Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Уряд Британії виключив власну спробу використати 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених активів РФ, що зберігаються в британських банках, на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Відмова сталася після того, як вранці в п'ятницю, 19 грудня, провалилася аналогічна пропозиція ЄС. Натомість лідери Євросоюзу уклали угоду про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, запозиченого під заставу загального бюджету блоку.

Тож у п'ятницю британські офіційні особи заявили, що Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, оскільки планував зробити це лише в тісній співпраці з Австралією, Канадою та ЄС.

'Ми не будемо рухатися вперед без міжнародних партнерів. (Велика Британія - ред.) продовжить тісно співпрацювати з G7 і ЄС з питань фінансування України", - сказав представник уряду.

Водночас глава Мінфіну Британії Рейчел Різа додала, що країна буде "в терміновому порядку" співпрацювати з партнерами, щоб забезпечити Києву необхідне фінансування. За її словами, підтримка України з боку Великої Британії залишається "непохитною".

Також у п'ятницю офіційні особи Великої Британії заявили, що уряд "перепрофілює" гарантії на суму 2 млрд доларів для кредитування Світового банку, продовживши наявні зобов'язання до 2026 року для "невідкладних фінансових потреб" України.

Що передувало

Нагадаємо, 18 і 19 грудня у Брюсселі проходив саміт лідерів ЄС, на якому мали ухвалити рішення про фінансову підтримку України на 2026-2027 роки. Зокрема, розглядалося питання конфіскації заморожених російських активів.

Однак у Єврораді так і не наважилися забрати активи РФ. Цьому сприяли погрози Росії, тиск з боку США, побоювання Бельгії (де зберігається більша частина активів), і стандартні противники допомоги Україні на кшталт Угорщини та Словаччини. Але натомість лідери ЄС все ж виділили Україні на 2026 і 2027 роки 90 млрд євро, не зачепивши активів Москви.

Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, ці гроші є безповоротними і безвідсотковими. Погашення може відбутися тільки після того, як РФ компенсує Україні збитки, завдані війною.

