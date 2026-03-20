Британія відкрила свої бази США для ударів по Ірану, але не по всіх цілях

Британський уряд дозволив Сполученим Штатам використати військові бази на території Великої Британії для ударів по іранських ракетних позиціях, з яких здійснюються атаки на судна в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Таке рішення міністри ухвалили у п’ятницю, 20 березня, під час зустрічі, присвяченої війні з Іраном і блокуванню Тегераном Ормузької протоки.
У заяві Даунінг-стріт наголосили, що домовленість про використання британських баз стосується "оборонних операцій" США в межах колективної самооборони регіону.
"Вони підтвердили, що угода про використання США британських баз для колективної самооборони регіону включає оборонні операції США з метою знищення ракетних об'єктів та потенціалу, що використовуються для атак на судна в Ормузькій протоці", - йдеться в заяві.
Війна, яка почалася після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, швидко вийшла за межі суто воєнного протистояння і переросла в дипломатичну кризу між Вашингтоном та його союзниками по НАТО.
Дональд Трамп публічно дорікав партнерам за небажання долучатися до операцій навколо Ормузької протоки, а Кіра Стармера критикував за надто обережну позицію.
Іран фактично заблокував прохід через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти і газу. На тлі цього ціни на енергоносії різко зросли.
Саме загроза для судноплавства та енергоринку стала однією з причин, чому Трамп закликав європейські країни допомогти розблокувати протоку. Однак союзники США по НАТО відмовилися від прямої військової участі.
На цьому тлі Трамп назвав позицію союзників "дуже дурною помилкою", а згодом узагалі охарактеризував їх як "боягузів". Він також заявив, що Вашингтону варто переглянути своє ставлення до ролі США в НАТО.