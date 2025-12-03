Британія виділить Україні додаткові кошти на відновлення енергетики

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер перед початком засідання глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"(Російський диктатор Володимир - ред.) Путін хоче занурити Україну в темряву, і ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову увімкнути світло", - зазначила глава МЗС Британії.

Вона також повідомила, що Британія надасть ще 10 млн фунтів на підтримку ремонту енергетичної інфраструктури в Україні.

Купер наголосила, що Велика Британія та НАТО прагнуть "справедливого та тривалого миру".

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, з початку осені Росія регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

Також росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

Сьогодні, 3 грудня, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.