Британія виділила Україні понад півмільярда доларів допомоги напередодні зими

Британія сьогодні, 5 жовтня, анонсувала виділення нової допомоги напередодні зими. Мова йде про півмільярда доларів фінансової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії .

Нові асигнування на допомогу Україні, оголошені сьогодні, включають 34 мільйони фунтів стерлінгів (41,4 млн доларів) для ООН і благодійних організацій, що надають притулок і теплий зимовий одяг.

Також Британія надасть 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12,1 млн доларів) для сфери електрики після атак Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України.

Окремо уточнюється, що Британія виділила гарантію за кредитом у розмірі 500 мільйонів доларів, яка була надана через Світовий банк.

Вона дасть змогу уряду України забезпечити життєво необхідні виплати в зимовий період трьом мільйонам домогосподарств.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема, першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України.

Крім цього під час зустрічі було обговорено шляхи експорту зерна й погодилися з необхідністю захисту свободи судноплавства в Чорному морі.

Нещодавно міністр оборони Британії Грант Шеппс повідомив, що країна надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.