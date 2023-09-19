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Британія передасть Україні ще десятки тисяч артснарядів цього року, - міністр оборони

Вівторок 19 вересня 2023 19:45
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Британія передасть Україні ще десятки тисяч артснарядів цього року, - міністр оборони Фото: Грант Шеппс, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шеппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Сьогодні ми продемонстрували непохитну відданість Великої Британії Україні та заявили про збільшення військової підтримки, включаючи обіцянку надати ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе", - зазначив голова британського Міноборони після засідання у форматі "Рамштайн".

Він також додав, що найближчими місяцями його країна підтримуватиме Україну в пріоритетних областях, серед яких протиповітряна оборона, можливості завдання далеких ударів і тренування солдатів.

Важливість артснарядів

Нагадаємо, ще минулого тижня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна заявляв, що артилерійські снаряди є одним з нагальних пріоритетів для нашої країни.

Це пов'язано з тим, що Росія може повернутись до тактики "вогневого валу" і на деяких ділянках фронту рівень артилерійського вогню з боку ворога зашкалює.

При цьому ще в липні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначав, що українські захисники гостро потребують артилерії.

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