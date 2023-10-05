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Україна й Британія розширять оборонну співпрацю, - Зеленський

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 20:15
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Україна й Британія розширять оборонну співпрацю, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна й Велика Британія розширять оборонну співпрацю між країнами.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Під час зустрічі українського президента з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, вони обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України.

"Україна й Велика Британія продовжать і розширять оборонну співпрацю", - сказав президент.

Крім цього, за його словами, під час зустрічі було обговорено шляхи експорту зерна й погодилися з необхідністю захисту свободи судноплавства в Чорному морі.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема, першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

А в серпні Міністерство оборони Великобританії підписало три контракти на суму понад 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс повідомив, що країна надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

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Володимир Зеленський Великобританія Ріші Сунак
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