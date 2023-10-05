ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия выделила Украине более полумиллиарда долларов помощи накануне зимы

Четверг 05 октября 2023 21:49
UA EN RU
Британия выделила Украине более полумиллиарда долларов помощи накануне зимы Фото: Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия сегодня, 5 октября, анонсировала выделение новой помощи в преддверии зимы. Речь идет о полумиллиарде долларов финансовой поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.

Новые ассигнования на помощь Украине, объявленные сегодня, включают 34 миллиона фунтов стерлингов (41,4 млн долларов) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду.

Также Британия предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов (12,1 млн долларов) для сферы электричества после атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.

Отдельно уточняется, что Британия выделила гарантию по кредиту в размере 500 миллионов долларов, которая была предоставлена через Всемирный банк.

Она позволит правительству Украины обеспечить жизненно необходимые выплаты в зимний период трем миллионам домохозяйств.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Они обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины.

Кроме этого, во время встречи были обсуждены пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море.

Недавно министр обороны Британии Грант Шеппс сообщил, что страна предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Великобритания Война в Украине
NEWS
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины