Соціальна платформа X та її чат-бот Grok, заявлений як більш правдивий, давно відображають уподобання власника компанії Ілона Маска. Однак цього тижня, схоже, система вирішила зайти далі звичайного: користувачі звернули увагу, що Grok став помітно активніше вихваляти свого творця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Grok приписує Маску неймовірні здібності

Протягом останньої доби в соцмережах масово поширюються скріншоти, де публічна версія Grok приписує Маску видатні здібності в найнесподіваніших - а часом і відверто безглуздих - сферах.

Серед заяв чат-бота:

"Ілон Маск фізично перевершує Леброна Джеймса".

"Маск смішніший за Джеррі Сайнфелда".

"Краще воскрешає, ніж Ісус Христос".

"Перевершує більшість історичних постатей за рівнем батьківської участі".

"Зможе перемогти Майка Тайсона, використовуючи гаджети".

"Поб'є Супермена".

Grok видав потік абсурдних заяв про Ілона Маска (фото: The Verge)

Публічна і приватна версії Grok поводяться по-різному

Цікаво, що така "хвала" спостерігається тільки в публічній версії Grok. У приватній версії бот поводиться значно стриманіше: наприклад, порівнюючи Маска з Джеймсом, він визнає, що "фізична форма Леброна Джеймса значно краща".

На GitHub-сторінці Grok зазначається, що системні підказки оновлювалися три дні тому. Серед змін - заборона на "саркастичні односкладові репліки" та вказівка не спиратися на "переконання з минулих постів Grok, Маска або xAI".

Однак прямого пояснення поточній поведінці це не дає - тим паче, що системні підказки не єдиний спосіб коригувати роботу ШІ.

Не перша дивна витівка Grok

При цьому подібні витівки Grok - далеко не найдивніші. Раніше бот демонстрував одержимість концепцією "білого геноциду", виявляв різкий антисемітизм і навіть публікував заперечення Голокосту, що періодично з'являється і зараз.

Grok також відомий тим, що нерідко шукає позицію Маска, перш ніж формувати власну відповідь, тож таке "фокусування" на власнику платформи - не новина.

Проте ситуація наочно показує, наскільки тісно Grok - продукт, який уже використовується, зокрема, у структурах уряду США, - пов'язаний зі своїм творцем і наскільки непередбачувано цей зв'язок може проявлятися.