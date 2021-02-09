Британия ужесточает правила въезда в страну из-за новых штаммов коронавируса

Теперь все путешественники, въезжающие в Великобританию, должны будут пройти два теста на коронавирус во время самоизоляции.

Тест на коронавирус необходимо будет сдать на второй и восьмой день 10-дневного обязательного карантина.

Кроме того, не больше чем за 72 часа до въезда на территорию Соединенного Королевства необходимо будет сдать тест на COVID-19, который необходимо будет предъявить по прилету.