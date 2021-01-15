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Британия закрывает туристические коридоры из-за COVID

Лондон, Пятница 15 января 2021 20:58
Британия закрывает туристические коридоры из-за COVID
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство закрывает туристические коридоры со всеми странами. Правительство пошло на такой шаг, чтобы остановить завоз новых штаммов COVID в Британию.

Об этом сообщает The Sun.

Таким образом, всем кто с понедельника, 18 января, приедет в страну необходимо будет самоизолироваться на десять дней. В случае если необходимо, чтобы изоляция закончилась раньше, то на пятый день карантина требуется сдать тест на коронавирус.

В случае нарушения самоизоляции человеку грозит штраф в 1000 фунтов стерлингов (более 38 тысяч гривен).

При этом премьер отметил, что ограничение будут действовать во всех частях Соединенного Королевства. Однако он не сообщил, когда могут быть сняты ограничения.

"Мы добились такого прогресса с вакциной. Мы не хотим видеть, как тяжелая работа была сведена на нет с появлением нового штамма, который, как бы, разрушается вакцинацией", - заявил Джонсон.

Напомним, в Британии выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса.

Кроме того, ранее Британия запретила въезд из Португалии, Бразилии и еще 14 стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Бразилии.

Добавим, что теперь по прилету в Британию необходимо будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прилета в страну.

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