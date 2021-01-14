ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Британия запретила въезд из Португалии и еще ряда стран

Лондон, Четверг 14 января 2021 19:10
Британия запретила въезд из Португалии и еще ряда стран
Фото: Грант Шэппс (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство транспорта Британии запретило в'въезд в Соединенное Королевство жителям Португалии, Бразилии и еще 14 стран. На такой шаг пошли из-за обнаружения нового штамма коронавирус в Бразилии.

Об этом сообщил министр транспорта Британии Грант Шэппс на странице в Twitter.

Запрет вступит в силу в 4:00 утра по британскому времени 15 января. Запрет не распространяется на граждан Британии и Ирландии.

"Я принял срочное решение запретить въезд из Аргентины, Бразилии, Боливии, Кабо-Верде, Чили, Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гвианы, Панамы, Парагвая, Перу, Суринама, Уругвая и Венесуэлы", - заявил министр.

Въезд из Португалии, как пояснил Шэппс, запретили из-за ее тесных туристических связей с Бразилией.

Напомним, в конце декабря в Бразилии подтвердили два случая нового штамма коронавируса. В двух тестах на коронавирус нашли "британскую" мутацию.

Также РБК-Украина писало, что на территории Кении нашли 16 новых видов коронавируса. Таких видов еще не находили в других точках планеты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ВеликобританияБразилияПортугалиязапрет на въездКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь