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Британія посилює правила в'їзду в країну через нові штами коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Уряд Великобританії прийняв рішення посилити правила в'їзду на територію Сполученого Королівства. Нові заходи є останньою спробою уряду запобігти потраплянню мутованих штамів коронавірусу в країну.

Про це повідомляє The Sun.

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Тепер всі мандрівники, які в'їжджають в Великобританії, повинні будуть пройти два тести на коронавірус під час самоізоляції.

Тест на коронавірус необхідно буде здати на другий і восьмий день 10-денного обов'язкового карантину.

Крім того, не більше ніж за 72 години до в'їзду на територію Сполученого Королівства необхідно буде здати тест на COVID-19, який необхідно буде пред'явити по прильоту.

Нагадаємо, раніше у Британії створили "чорний список" країн жителі яких, будуть поміщені на 10-денний карантин у спеціальні готелі.

Крім того, Сполучене Королівство закриває туристичні коридори з усіма країнами. Уряд пішов на такий крок, щоб зупинити завезення нових штамів COVID в Британію.

Додамо, що Великобританія стала першою європейською країною, де число жертв пандемії COVID-19 перевищила 100 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Британія заборонила в'їзд з Португалії, Бразилії і ще 14 країн через виявлення нового штаму коронавірусу з Бразилії.

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