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Британія тепер зможе конфіскувати яхти і літаки у російських олігархів: подробиці

Фото: Прапор Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Британія посилила санкції проти російських олігархів, що тепер дасть їй змогу конфіскувати яхти і літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.

Зазначається, що санкції було посилено щодо таких осіб:

  • Віктора Вексельберга;
  • Аркадія Ротенберга;
  • Геннадія Тимченка;
  • глави банку ВТБ Андрія Костіна.

Влада Британії тепер зможе конфісковувати у них яхти, приватні літаки та інші транспортні засоби.

Кого ще торкнулися такі обмеження

Згідно з документом, санкції також посилено щодо:

  • гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва;
  • сина сенатора Сулеймана Керімова підприємця Саїда Керімова;
  • основного власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашникова;
  • колишньої дружини глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна Марини Сєчіної;
  • екс-депутата Верховної ради України Віктора Медведчука.

Санкції Британії щодо росіян

Ще у березні 2022 року Великобританія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, судно належить одному з російських олігархів.

Також повідомлялось, що журналісти виявили численні об'єкти нерухомості Великобританії, які належать російським підсанкційним олігархам. Сумарна вартість власності сягає понад 1 млрд доларів.

Сьогодні Велика Британія анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.

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