Британія тепер зможе конфіскувати яхти і літаки у російських олігархів: подробиці

Британія посилила санкції проти російських олігархів, що тепер дасть їй змогу конфіскувати яхти і літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.
Зазначається, що санкції було посилено щодо таких осіб:
Влада Британії тепер зможе конфісковувати у них яхти, приватні літаки та інші транспортні засоби.
Кого ще торкнулися такі обмеження
Згідно з документом, санкції також посилено щодо:
Ще у березні 2022 року Великобританія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, судно належить одному з російських олігархів.
Також повідомлялось, що журналісти виявили численні об'єкти нерухомості Великобританії, які належать російським підсанкційним олігархам. Сумарна вартість власності сягає понад 1 млрд доларів.
Сьогодні Велика Британія анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.
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