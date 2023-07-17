Британия теперь сможет конфисковать яхты и самолеты у российских олигархов: подробности

Британия ужесточила санкции против российских олигархов, что теперь позволит ей конфисковать яхты и самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на санкционный список Британии.
Отмечается, что санкции были ужесточены в отношении таких лиц:
Власти Британии теперь смогут конфисковывать у них яхты, частные самолеты и другие транспортные средства.
Кого еще коснулись такие ограничения
Согласно документу, санкции также ужесточены в отношении:
Еще в марте 2022 года Великобритания арестовала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. Вероятно, судно принадлежит одному из российских олигархов.
Также сообщалось, что журналисты обнаружили многочисленные объекты недвижимости Великобритании, принадлежащие российским подсанкционным олигархам. Суммарная стоимость собственности достигает более 1 млрд долларов.
Сегодня Великобритания анонсировала санкции против 14 россиян причастных к незаконной депортации украинских детей.
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