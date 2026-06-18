Британія та союзники створюють штаб для відновлення ЗСУ після миру

Британія та Франція з липня очолять штаб Багатонаціональних сил для України – структуру, яка разом із союзниками готуватиме довгострокове відновлення ЗСУ після мирної угоди.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив після завершення зустрічі Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс.

За словами Джарвіса, командування штабом перейме генерал-майор Том Бейтмен. Під його керівництвом Велика Британія, Франція, а також союзники й партнери готуватимуться до довгострокового відновлення Збройних сил України після укладення мирної угоди.

"Ця війна ніколи не стосувалася лише долі однієї нації. Українці борються не лише за власну безпеку, а й за безпеку Європи. Вони також борються за свої цінності та за цінності Європи. Ми будемо підтримувати їх сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно", – заявив міністр.