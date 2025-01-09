Британія та союзники по НАТО передадуть Україні 30 тисяч дронів

Коаліція дронів

Нагадаємо, у 2024 році союзники України створили "коаліцію дронів", метою якої є постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії. До ініціативи приєдналися майже 20 країн.

Очолюють коаліцію Латвія та Велика Британія. До того ж країни-партнери, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого використовуються для закупівель безпілотників для українських захисників.

Також нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що постачання безпілотників на фронт у 2024 році значно збільшилися. З початку року українським захисникам передали 1,3 млн дронів.

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