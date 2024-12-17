Скільки дронів передали українським захисникам від початку року: відповідь Міноборони

Постачання безпілотників на фронт у 2024 році значно збільшилися. З початку року українським захисникам передали 1,3 млн дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як додали в Міноборони, там працюють над підвищенням технологічного рівня українського війська і масштабними поставками дронів воїнам.

У відомстві зазначили, що триває робота з контрактування поставок безпілотників на наступні місяці та роки. Це дасть змогу забезпечити планомірне постачання дронів на фронт.

"Станом на сьогодні понад 1 300 000 дронів передано Силам оборони. Тривають активні постачання", - ідеться в повідомленні Міноборони.

Дрони для українських захисників

Нагадаємо, ще в грудні минулого року президент України Володимир Зеленський запевняв, що у 2024 році українським захисникам передадуть 1 млн безпілотників.

При цьому минулого тижня Міністерство оборони України зазначало, що з початку року бійцям ЗСУ надали 1,2 млн безпілотників.

Також сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що Міноборони спрямувало в бойові бригади 1,89 млрд гривень, щоб вони закупили дрони.

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