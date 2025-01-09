Британия и союзники по НАТО передадут Украине 30 тысяч дронов

Коалиция дронов

Напомним, в 2024 году союзники Украины создали "коалицию дронов", целью которой является поставка беспилотников украинским военным для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились почти 20 стран.

Возглавляют коалицию Латвия и Великобритания. К тому же страны-партнеры, входящие в коалицию, создали совместный фонд, средства из которого используются для закупок беспилотников для украинских защитников.

Также напомним, недавно мы сообщали, что поставки беспилотников на фронт в 2024 году значительно увеличились. С начала года украинским защитникам передали 1,3 млн дронов.

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