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Українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Британії

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Лондон, Понеділок 27 березня 2023 03:02
Українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Британії Фото: українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські екіпажі повернулися додому після навчання у Британії на танках Challenger 2, які, як очікується, будуть використані у контрнаступі проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представники ЗСУ вирушили до Британії незабаром після того, як у січні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про передачу 14 танків Challenger 2. Очікується, що українські екіпажі та танки будуть на позиціях до весняного контрнаступу.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що українські солдати повернуться на батьківщину краще оснащеними та навченими.

Куратор навчальної місії підполковник Джон Стоун назвав підготовку українських захисників "величезною честю".

"Ми всі дуже вражені рівнем продемонстрованої компетентності і не сумніваємося, що наші друзі будуть використовувати танки Challenger 2 найефективніше у майбутніх битвах на захист своєї батьківщини", - зазначив Стоун.

Окрім 14 британських танків Challenger, Британія відправляє Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

Раніше повідомлялося, що друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90 у Білобританії.

Також ми писали, що у Британії показали навчання українських бійців на танках Challenger 2. Крім того, українські захисники проходять навчання на ЗРК Samp-T в Італії.

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