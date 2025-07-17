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Британия и Германия подпишут соглашение о взаимной защите от нападения, - Bloomberg

Четверг 17 июля 2025 02:50
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Британия и Германия подпишут соглашение о взаимной защите от нападения, - Bloomberg Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания и Германия подпишут соглашение об обязательстве оказывать взаимную помощь в случае вооруженного нападения друг на друга, а также совместном противодействии другим потенциальным угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Подписание документа запланировано на четверг, 17 июля, в Лондоне премьер-министром Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Предпосылки для подписания документа были заложены во время встречи Стармера с предшественником Мерца, социал-демократом Олафом Шольцем, в августе 2024 года в Берлине. Тогда глава британского правительства охарактеризовал будущее соглашение как "часть более широкого перезапуска, основанного на новом духе сотрудничества".

Лидер немецких консерваторов Мерц публично выражал сожаление по поводу выхода Великобритании из ЕС и заявлял о готовности объединить усилия со Стармером для противодействия таким вызовам, как торговая политика администрации президента США Дональда Трампа и война России против Украины.

Немецкий лидер посещает Лондон через неделю после визита президента Франции Эммануэля Макрона - первого после Brexit официального визита европейского лидера в Британию, что стало сигналом потепления англо-французских отношений.

В рамках визита, Стармер и Мерц должны подписать соглашение во время церемонии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Оборонная компонента

Высокопоставленный представитель правительства ФРГ сообщил Bloomberg, что обязательства о взаимной обороне являются ответом на два вызова:

  • усиление агрессивных действий со стороны России;
  • усиление беспокойства европейских союзников относительно приверженности США обязательствам в рамках НАТО во время президентства Дональда Трампа.

При этом, как уточнил собеседник на условиях конфиденциальности, новая договоренность не является альтернативой принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Североатлантического договора.

Издание также отметило, что для Германии оборонная компонента особенно важна ввиду того, что Великобритания, вместе с Францией, является одной из двух ядерных держав в Европе. Хотя ФРГ не обладает собственным ядерным оружием, она пользуется защитным "зонтиком", который США развернули над европейским континентом.

В то же время, как отмечают немецкие чиновники, ядерная тематика в тексте нового соглашения прямо не упоминается.

Совместный ракетный комплекс

В соглашении Стармер и Мерц обязуются в течение следующего десятилетия совместно реализовать программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса - так называемой системы глубокого высокоточечного удара (Deep Precision Strike).

Ожидается, что система будет иметь дальность поражения более 2000 километров и будет способствовать укреплению оборонного сектора как Великобритании, так и стран ЕС через "существенные промышленные инвестиции".

Нелегальная миграция и торговля

Соглашение также предусматривает меры в сферах торговли, транспорта и борьбы с нелегальной миграцией, что является частью совместных усилий по смягчению негативных последствий Brexit.

В частности, как сообщает офис премьера Стармера, Германия возьмет на себя обязательства до конца текущего года внести изменения в законодательство об уголовной ответственности за содействие незаконной миграции в Великобританию.

Кроме того, в рамках визита лидеры обсудят текущие переговоры между Брюсселем и Вашингтоном по заключению торгового соглашения.

Согласно информации из немецких правительственных источников, Мерц призывает поскорее заключить соответствующую договоренность между ЕС и США и считает новое соглашение Трампа со Стармером потенциальной моделью.

Внутриполитические сложности

В то же время, как отмечает Bloomberg, лидеры двух стран могут использовать подписание нового соглашения, чтобы отвлечь внимание от проблем на внутриполитическом фронте.

Стармеру в последнее время пришлось осуществить ряд резких изменений политического курса, что подорвало добытую тяжелым трудом репутацию правительства в сфере финансовой дисциплины.

"Международная арена сейчас явно является для него самым комфортным местом. Эта сделка символизирует его стремление восстановить европейские отношения после Brexit, а также позволяет ему временно отложить внутренние проблемы", - отметила преподавательница сравнительной политики в британском Университете Киль Джемма Лумс.

Тем временем Мерц сталкивается со все большей разобщенностью в правящей коалиции: его консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы расходятся во взглядах на целый спектр вопросов - от реформ социального обеспечения до судебных назначений - и уже вызывают сравнение со спорами, сопровождавшими правительство Шольца.

Инвестиционная составляющая

В офисе премьера Стармера также сообщили, что помимо политической части, Великобритания и Германия объявят о новых коммерческих инвестициях на сумму более 200 млн фунтов стерлингов (268 млн долларов), что позволит создать около 600 новых рабочих мест.

В частности, предусматривается:

  • первое расширение производства за пределами Германии компанией STARK, специализирующейся на оборонных технологиях. Новый объект планируется построить в городе Свиндон;
  • инвестиции на сумму 50 млн фунтов в Великобритании от немецкой компании Cognigy GmbH, работающей в области разговорного искусственного интеллекта;
  • планы компании Siemens Energy AG по созданию 200 новых рабочих мест, а также набора 100 новых стажеров и выпускников, начиная с осени текущего года.

Напомним, по данным СМИ, Кир Стармер может через несколько месяцев уйти в отставку из-за неудовлетворительной работы его правительства.

В начале июня Стармер объявил режим боевой готовности в Великобритании на фоне роста глобальной угрозы.

Тем временем Мерц высказывался за возврат призыва в немецкий Бундесвер.

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