Британія та Молдова підписали оборонний пакт про протидію російській агресії
Велика Британія та Молдова започаткували нове партнерство у сфері оборони та безпеки на тлі загроз з боку Росії. Підписали пакт про протидію російській агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що про ініціативу було оголошено під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до столиці Молдови Кишинева.
У МЗС Британії зазначили, що пакт спрямований на "розбудову широкої співпраці між двома країнами та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз".
"Молдова є життєво важливим партнером Великої Британії у сфері безпеки, і саме тому, щоб посилити її стійкість до російської агресії та забезпечити безпеку на британських вулицях, я поглиблюю співпрацю у сфері нелегальної міграції та започатковую нове партнерство у сфері оборони та безпеки", - заявив Леммі.
Росія втручається у внутрішні справи Молдови
Нагадаємо, нещодавно у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу.
Під час виборів Міністерство закордонних справ Молдови звинуватило Росію у навмисному створенні черг на виборчих дільницях.
Перед цим віцепрем'єр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що РФ також здійснює масштабну кампанію для дестабілізації політичної ситуації в країні. За її словами, Москва виділила близько 100 млн євро, аби зірвати президентські вибори та референдум.
Нещодавно повідомлялося, що російські та прокремлівські агенти почали інформаційну операцію з дискредитації перемоги Майї Санду на виборах президента Молдови. Вони намагаються визнати нечинними результати підрахунку голосів.
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