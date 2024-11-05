У Молдові агенти РФ намагаються скасувати перемогу Санду на виборах, - ISW
Російські та прокремлівські агенти почали інформаційну операцію з дискредитації перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова. Вони намагаються визнати нечинними результати підрахунку голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Партія соціалістів Республіки Молдова назвала політика "нелегітимним президентом".
Пов'язаний із Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу "Россия-24", що молдовська опозиція має "докази" масових фальсифікацій на користь Санду.
Прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив інформаційному агентству ТАСС, що Санду перемогла лише завдяки голосам молдовської діаспори.
Російський інформаційний простір, включно з російськими військовими блогерами, повторив слова проросійської опозиції Молдови про те, що вибори у країні контролюються "європейськими бюрократами" та що громадяни не мають жодного впливу на їхній результат.
"В ISW раніше повідомляли про систематичні зусилля Росії стосовно втручання у вибори в Молдові та щоб зірвати проведення референдуму про вступ країни до Європейського Союзу і перемоги Майї Санду", - йдеться у повідомленні.
Президентські вибори у Молдові
В неділю, 3 листопада, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів.
Головними опонентами вирішального голосування були чинний президент країни Майя Санду та колишній прокурор Молдови, кандидат від Партії соціалістів Республіки Молдова Олександр Стояногло.
За результатами другого туру, Санду набрала 55,35% голосів і перемогла проросійського суперника.
Численні світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада, а міжнародні спостерігачі за виборами переважно схвально оцінили проведення виборів.
Росія та її агенти намагалися вплинути на результати виборів.
Перший тур виборів відбувся 20 жовтня. Того ж дня одночасно відбувся референдум, на якому громадяни підтримали інтеграцію Молдови до ЄС.
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