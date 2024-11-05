У Молдові агенти РФ намагаються скасувати перемогу Санду на виборах, - ISW

Російські та прокремлівські агенти почали інформаційну операцію з дискредитації перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова. Вони намагаються визнати нечинними результати підрахунку голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Партія соціалістів Республіки Молдова назвала політика "нелегітимним президентом".

Пов'язаний із Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу "Россия-24", що молдовська опозиція має "докази" масових фальсифікацій на користь Санду.

Прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив інформаційному агентству ТАСС, що Санду перемогла лише завдяки голосам молдовської діаспори.

Російський інформаційний простір, включно з російськими військовими блогерами, повторив слова проросійської опозиції Молдови про те, що вибори у країні контролюються "європейськими бюрократами" та що громадяни не мають жодного впливу на їхній результат.

"В ISW раніше повідомляли про систематичні зусилля Росії стосовно втручання у вибори в Молдові та щоб зірвати проведення референдуму про вступ країни до Європейського Союзу і перемоги Майї Санду", - йдеться у повідомленні.