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Британия стала лидером в Европе по числу смертей от COVID-19

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 20:17
Британия стала лидером в Европе по числу смертей от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В стране от вируса умерли более 30 тысяч человек

Согласно последним данным правительства, Великобритания стала первой страной в Европе, которая прошла отметку в 30 тысяч случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

В общей сложности 30 076 человек уже умерли в больницах, домах престарелых и в обществе в целом после получения положительного результата теста на вирус.

Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что это "душераздирающие потери".

По его словам, за минувшие сутки зафиксировали 649 летальных случаев.

Великобритания сейчас занимает второе место по количеству зарегистрированных случаев смерти от коронавируса в мире, уступая только Соединенным Штатам, у которых более 70 тысяч.

Напомним, в Британии разработали трехэтапный план выхода из карантина. На втором этапе откроются большие торговые центры. На третьем - начнут возобновлять свою деятельность пабы, рестораны, отели и развлекательные центры. При этом отмечается, что ослабление карантинных мер может начаться уже 11 мая.

Кроме того, в Европейском союзе утверждают, что пять европейских стран еще не прошли пик коронавируса. Среди этих стран - Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция.

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