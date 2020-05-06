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Британия разработала трехэтапный план ослабления карантина

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 13:10
Британия разработала трехэтапный план ослабления карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство страны пересмотрит карантинные ограничения до 7 мая

Правительство Британии разработало трехэтапный план ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, первый этап ослабления карантина будет включать в себя открытие небольших магазинов и рабочих мест на открытом пространстве. На втором этапе откроются и большие торговые центры. Также будут возобновлять свою деятельность пабы, рестораны, отели и развлекательные центры, но одними из последних в этом списке.

Как отмечается, премьер-министр Британии Борис Джонсон обеспокоен за возможную вторую волну роста смертельных случаев вызванных пандемией коронавируса. Однако, правительство страны все равно пересмотрит карантинные ограничения до 7 мая.

Кроме того, от начала пандемии в Британии зарегистрировано более 29 400 летальных случаев, что является наибольшим числом в Европе.

Напомним, в Великобритании за прошедшие сутки зафиксировали 693 летальные случаи из-за коронавируса COVID-19.

Также во вторник, 5 мая, Великобритания обогнала Италию по числу жертв коронавируса, достигнув самых высоких показателей смертности от этой болезни в Европе.

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