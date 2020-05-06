Британія стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У країні від вірусу померли понад 30 тисяч осіб

Згідно з останніми даними уряду, Великобританія стала першою країною в Європі, яка пройшла позначку в 30 тисяч випадків смерті від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

В загальній складності 30 076 осіб вже померли в лікарнях, будинках для літніх людей і в суспільстві в цілому після отримання позитивного результату тесту на вірус.

Міністр житлового будівництва великої Британії Роберт Дженрик заявив, що це "несамовиті втрати".

За його словами, за минулу добу зафіксували 649 летальних випадків.

Великобританія зараз займає друге місце за кількістю зареєстрованих випадків смерті від коронавіруса в світі, поступаючись лише Сполученим Штатам, в яких понад 70 тисяч.

Нагадаємо, у Британії розробили трьохетапний план виходу з карантину. На другому етапі відкриються великі торгові центри. На третьому - почнуть відновлювати свою діяльність паби, ресторани, готелі та розважальні центри. При цьому наголошується, що ослаблення карантинних заходів може початися вже 11 травня.

Крім того, в Європейському союзі стверджують, що п'ять європейських країн ще не пройшли пік коронавірусу. Серед цих країн - Болгарія, Великобританія, Польща, Румунія і Швеція.