Британия и США обвинили Россию в стрельбе со спутника в космосе

Великобритания обеспокоена испытанием Россией пусков снарядов со спутника. США заявили, что имеют доказательства российских космических стрельб.

Об этом сообщает BBC.

По словам главы Космического управления Британии Харви Смита, власти тревожит то, каким образом РФ испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд, "который можно охарактеризовать как оружие".

"Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность из-за мусора, который может представлять угрозу для спутников и космических систем", - заявил Смит.

Он призвал РФ избегать подобных испытаний в дальнейшем и продолжать конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами.

Командующий космическими силами США, генерал Джей Рэймонд в свою очередь заявил, что Россия "вывела новый объект на орбиту" со спутника. Он уточнил, что Штаты имеют доказательства того, что "Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия".

"Это еще одно свидетельство постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем и соответствует опубликованной военной доктрине Кремля по применению оружия, которое подвергает риску американские и союзные космические средства", - добавил Рэймонд.

Напомним, сегодня Россия запустила в космос ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Корабль должен доставить грузы на МКС.

Также сообщалось о первой китайской марсианской миссии - КНР отправила на "красную планету" свой зонд.

Ранее зонд к Марсу отправили Объединенные Арабские Эмираты, став первой арабской страной, которая это сделала.