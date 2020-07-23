Британія і США звинуватили Росію у стрільбі зі супутника в космосі

Великобританія стурбована випробуванням Росією пусків снарядів зі супутника. США заявили, що мають докази російських космічних стрільб.

Про це повідомляє BBC.

За словами голови Космічного управління Британії Харві Сміта, владу турбує те, яким чином РФ випробувала один зі своїх супутників, випустивши з нього снаряд, який можна охарактеризувати як зброю".

"Подібні дії загрожують мирному використанню космосу і створюють небезпеку через сміття, яке може становити загрозу для супутників і космічних систем", - заявив Сміт.

Він закликав РФ уникати подібних випробувань надалі і продовжувати конструктивну роботу з Великобританією та іншими партнерами.

Командувач космічними силами США, генерал Джей Реймонд у свою чергу заявив, що Росія "вивела новий об'єкт на орбіту" зі супутника. Він уточнив, що Штати мають докази того, що "Росія провела неруйнівні випробування космічної протисупутникової зброї".

"Це ще одне свідчення постійних зусиль Росії щодо розробки і випробування космічних систем і відповідає опублікованій військовій доктрині Кремля щодо застосування зброї, яка завдає ризику американським і союзним космічним засобам", - додав Реймонд.

Нагадаємо, сьогодні Росія запустила в космос ракету-носій "Союз-2.1а" з транспортним вантажним кораблем "Прогрес МС-15". Корабель має доставити вантажі на МКС.

Також повідомлялося про першу китайську марсіанську місію - КНР відправила на "червону планету" свій зонд.

Раніше зонд до Марса відправили Об'єднані Арабські Емірати, ставши першою арабською країною, яка це зробила.