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Британия не сможет построить пограничную инфраструктуру в случае выхода из ЕС до марта 2019

Новости » Политика    24.10.2018 - 12:18
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Слабость пограничной инфраструктуры может быть использована организованной преступностью

В Великобритании невозможно построить необходимую инфраструктуру на границах на случай выхода страны из ЕС без соглашения до марта 2019 года. Об этом говорится в отчете британского Национального аудиторского бюро (NAO), передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В частности, в отчете говорится о том, что без необходимой инфраструктуры таможня, пограничные войска и другие, возможно, не смогут полностью обеспечить соблюдение режимов на границе в первый день.

"Слабость пограничной инфраструктуры может быть использована организованной преступностью", - говорится в отчете.

В докладе отмечается, что даже если правительство Британии заключит соглашение с ЕС и получит переходный период до декабря 2020 года, власть все равно должна будет провести "значительную работу" по разработке и внедрению любых новых соглашений.

Напомним, премьер'ер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение с ЕС об условиях Brexit готово на 95%.

В частности, Мэй сообщила, что соглашение с ЕС по Brexit готово на 95% и отметила значительный прогресс на переговорах с ЕС в сферах транспорта и безопасности.

Добавим, ранее переговорщик Европейского союза Мишель Барнье заявлял, что соглашение о отношения с Британией после ее выхода из Евросоюза готово на 90%, однако шансы, что ее вообще не заключат, остаются.

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