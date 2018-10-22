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Угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95%, - Мей

Новини » Політика    22.10.2018 - 12:54
Фото: Тереза Мей (gov.uk)
Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Мей заявила про значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, Мей повідомила, что угода із ЄС по Brexit готова на 95% і відзначила значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки.

Разом з тим, між Лондоном та Брюсселем досі неузгодженим залишається питання щодо ірландського кордону. Мей виступає проти пропозиції ЄС, відповідно до якої Північна Ірландія і далі має перебувати в митному союзі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 20 жовтня, у центрі Лондона зібралися тисячі людей з вимогою провести другий референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу

Додамо, раніше парламентер Європейського союзу Мішель Барньє заявляв, що угода про відносини з Британією після її виходу з Євросоюзу готова на 90%, однак шанси, що її взагалі не укладуть, залишаються.

Зазначимо, на думку канцлера Німеччини Ангели Меркель, відносини Великобританії та Євросоюзу після Brexit повинні залишитися тісними і довірчими. За словами Меркель, Берлін не втрачає надії на впорядкований вихід Великобританії з Євросоюзу.

США, НАТО та ЄС привітали рішення Македонії про перейменування У Лондоні тисячі людей вимагають провести другий референдум щодо Brexit
Новини України ЕвросоюзТереза МэйBrexit Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
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