Британія не зможе збудувати прикордонну інфраструктуру у випадку виходу із ЄС до березня 2019  

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Слабкість прикордонної інфраструктури може бути використана організованою злочинністю

У Великобританії неможливо побудувати необхідну інфраструктуру на кордонах на випадок виходу країни з ЄС без угоди до березня 2019 року. Про це йдеться в звіті британського Національного аудиторського бюро (NAO), передає РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зокрема, у звіті йдеться про те, що без необхідної інфраструктури митниця, прикордонні війська та інші, можливо, не зможуть повністю забезпечити дотримання режимів на кордоні в перший день.

"Слабкість прикордонної інфраструктури може бути використана організованою злочинністю", - йдеться у звіті.

У доповіді наголошується, що навіть якщо уряд Британії укладе угоду з ЄС і отримає перехідний період до грудня 2020 року, влада все одно повинна буде провести "значну роботу" з розробки та впровадження будь-яких нових угод.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95%.

Зокрема, Мей повідомила, что угода із ЄС по Brexit готова на 95% і відзначила значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки.

Додамо, раніше парламентер Європейського союзу Мішель Барньє заявляв, що угода про відносини з Британією після її виходу з Євросоюзуготова на 90%, однак шанси, що її взагалі не укладуть, залишаються.