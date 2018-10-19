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У ЄС заявили, що угода по Brexit готова на 90%

Новини » Політика    19.10.2018 - 11:24
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Прем'єр Британії Тереза Мей та інші лідери ЄС знову висловили впевненість, що вони зможуть укласти угоду з Brexit

Парламентер Європейського Союзу Мішель Барньє заявив, що угода про відносини з Британією після її виходу з Євросоюзу готова на 90%, однак шанси, що її взагалі не укладуть, залишаються. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"90% документа погоджено з Великобританією", - сказав Барньє.

"Я переконаний, що угода необхідна, але поки не впевнений, що ми її отримаємо", - додав він.

Відзначимо, прем'єр Британії Тереза Мей та інші лідери ЄС знову висловили впевненість, що вони зможуть укласти угоду з Brexit, однак домовленості щодо кордону в Ірландії досі немає, і це питання може зірвати весь процес.

Нагадаємо, лідери 27 країн, які входять в Європейський союз (ЄС), прийняли рішення скасувати екстрений саміт по виходу Британії з складу ЄС, що повинен був відбутися 17-18 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Меркель розраховує на тісне партнерство з Британією після Brexit. Меркель заявила про необхідність створити нову основу відносин між Британією та ЄС після Brexit.

 

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