Британія розробляє для України дешеву далекобійну зброю без компонентів США, - Bloomberg

Велика Британія розробляє для України дешевші далекобійні ракети власного виробництва, які не залежатимуть від американських компонентів і можуть надійти на фронт протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами представників британського Міноборони, три системи британського виробництва від компаній MBDA, MGI Engineering і Rotron Aerospace найближчими місяцями пройдуть випробування у Великій Британії та Україні.

Очікується, що зброю зможуть передати на фронт протягом року.

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Нові ракети, ймовірно, будуть менш точними та менш потужними за крилаті ракети Storm Shadow від MBDA, однак їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою.

Крім того, як зазначається, нові ракети не матимуть жодних американських компонентів і не використовуватимуть американські дані, що забезпечить їх оперативну незалежність.

Це було ключовою вимогою британського уряду, який висловлював занепокоєння щодо надмірної залежності від оборонної промисловості США.

Нові британські системи нестимуть боєголовку вагою щонайменше 225 кілограмів та зможуть уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів.

Вартість кожної одиниці озброєння, без урахування боєголовки, має становити близько 400 000 фунтів стерлінгів (529 320 доларів).

За даними джерел видання, усі три компанії - учасниці конкурсу заявили про готовність виробляти щонайменше 40 одиниць озброєння на місяць вже через 3-4 місяці після отримання замовлення.

Вони планують продавати свою продукцію безпосередньо Україні або іншим європейським країнам, якщо не отримають контракт.