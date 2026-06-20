Британия разрабатывает для Украины дешевое дальнобойное оружие без компонентов США, - Bloomberg

Великобритания разрабатывает для Украины более дешевые ракеты дальнего действия собственного производства, которые не будут зависеть от американских компонентов и могут поступить на фронт в течение года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам представителей британского Министерства обороны, три системы британского производства от компаний MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace в ближайшие месяцы пройдут испытания в Великобритании и Украине.

Ожидается, что оружие смогут передать на фронт в течение года.

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Новые ракеты, вероятно, будут менее точными и менее мощными, чем крылатые ракеты Storm Shadow от MBDA, однако их стоимость будет примерно в два раза ниже.

Кроме того, как отмечается, новые ракеты не будут содержать никаких американских компонентов и не будут использовать американские данные, что обеспечит их оперативную независимость.

Это было ключевым требованием британского правительства, которое выражало обеспокоенность чрезмерной зависимостью от оборонной промышленности США.

Новые британские системы будут оснащены боеголовкой весом не менее 225 килограммов и смогут поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Стоимость каждой единицы вооружения, без учета боеголовки, должна составить около 400 000 фунтов стерлингов (529 320 долларов).

По данным источников издания, все три компании-участницы конкурса заявили о готовности производить не менее 40 единиц вооружения в месяц уже через 3-4 месяца после получения заказа.

Они планируют продавать свою продукцию напрямую Украине или другим европейским странам, если не получат контракт.