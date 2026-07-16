Британія розробляє балістику для України. ЗМІ дізналися ймовірні терміни постачання

За словами джерел агентства, Міністерство оборони Британії спростило технічні вимоги, щоб прискорити розробку та передати зброю Україні у 2027 році.

Оборонні компанії, які беруть участь у програмі під назвою Nightfall, повинні успішно пройти випробування, перш ніж отримати контракти на виробництво ракет.

За інформацією співрозмовників, попередні контракти мали бути підписані до березня, але їх укладення затрималося приблизно на два місяці.

Випробувальні пуски мають розпочатися протягом 12 місяців, а поставки - наприкінці 2027 року. Зазвичай розробка та введення в експлуатацію балістичних ракет займає понад десятиліття.

Ця програма переслідує дві цілі: забезпечити Україну ресурсами для відбиття повномасштабного російського вторгнення та розширити власні оборонні можливості Європи в умовах менш надійної підтримки з боку США.