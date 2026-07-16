Великобритания разрабатывает баллистику для Украины. СМИ узнали вероятные сроки поставок

По словам источников агентства, Министерство обороны Британии упростило технические требования для ускорения разработки и передачи оружия Украине в 2027 году.

Оборонные компании, участвующие в программе под названием Nightfall, должны успешно пройти испытания, прежде чем получить контракты на производство ракет.

По информации собеседников, предварительные контракты должны быть подписаны до марта, но их заключение задержалось примерно на два месяца.

Испытательные пуски должны начаться в течение 12 месяцев, а поставки – в конце 2027 года. Обычно разработка и ввод в эксплуатацию баллистических ракет занимает более десяти лет.

Эта программа преследует две цели: обеспечить Украину ресурсами для отражения полномасштабного российского вторжения и расширить свои оборонные возможности Европы в условиях менее надежной поддержки со стороны США.